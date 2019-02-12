شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يُسلّم «كرسيًا كهربائيًا» لطالب ثانوي: «يعاني من ضمور بالساقين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، الثلاثاء، كرسيًا كهربائيًا للطالب محمد سعيد الطالب بالمرحلة الثانوية والمقيم بقرية شبرا باص، تبرعًا من أحد رجال الأعمال، حيث يعاني الطالب من ضمور في الساقين يعوقه عن الحركة، بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وخلال اللقاء أكد محافظ المنوفية على ضرورة توفير كافة أوجه الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، كما أعرب عن اعتزازه وفخره بكفاح «محمد» وتحديه للإعاقة، مشجعاً إياه لاستمراره في مسيرة العلم «فهو فخر لشعب المنوفية».

فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدة مالية شهرية للطالب تُعينه على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة له.