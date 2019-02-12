شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية بمدارس المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المحافظات، الثلاثاء، تنفيذ الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية تحت شعار: «أولادنا أمانة نحميهم ونحافظ عليهم».

في الدقهلية، حضر المحافظ الدكتور كمال شاروبيم، انطلاق الحملة من مدرسة الفردوس الرسمية للغات بالمنصورة، ووزع الأقراص المعالجة للطفيليات على عدد من تلاميذ المدرسة بنفسه، مشددًا على ضرورة عناية التلاميذ بالنظافة الشخصية داخل البيت والمدرسة، والتأكد من سلامة الأغذية التي يتناولونها.

وقال الدكتور سعد مكى، إن الحملة تستهدف توزيع العلاج على 832 ألف و510 تلاميذ وتلميذات بالمرحلة الابتدائية بالمجان.

ومن جانبه، أكد علي عبدالرروف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الحملة تنفذ في جميع مدارس مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوزيع العلاج في 1621 مدرسة ابتدائية.

وفي القليوبية، أطلق المحافظ الدكتور علاء عبدالحليم، فعاليات الحملة بمدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات، وقام بتقديم الأقراص الخاص بالوقاية من الطفيليات والديدان المعوية للتلاميذ، بحضور طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور جمال حجاج، مدير عام فرع التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، والدكتور ناير ناجي، مدير المكتب الفنى لمدير عام التأمين الصحي، والدكتور عبدالعزيز النويشي، مدير عام منطقة بنها للتأمين الصحي، وحمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، والسيد عز العرب، مدير عام ادارة بنها التعليمية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن الحملة تستهدف 737921 طالبًا بالتعليم الإبتدائي في 794 مدرسة و31079 طالبًا بمرحلة رياض الأطفال، مشيرًا إلى انه تم تجهيز فرق عمل على أعلى مستوى من الكفاءة لإنجاح الحملة التي تستهدف الإهتمام بصحة التلاميذ.

وفي المنيا، أعلنت مديرية الصحة تجريع 787860 من تلاميذ المرحلة الإبتدائية ضد الطفيليات المعوية، ضمن الحملة القومية للتجريع للقضاء على الطفيليات المعوية، لتلاميذ المدارس المرحلة الابتدائية.

قالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة تشمل جميع التلاميذ بالمرحلة الابتدائية وفي نطاق الوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة، وناشدت دور العبادة الإسلامية والمسيحية، وأجهزة الأعلام، بالإعلان عن الحملة، وأهدافها، وأماكن توافر الفرق الطبية، كما طالبت رؤساء الوحدات المحلية بعمل لافتات وتوفير وسائل الانتقال للفرق الطبية.

وفي الشرقية، أعطى المحافظ الدكتور ممدوح غراب، إشارة بدء تنفيذ الحملة بمدرسة الحرية الابتدائية بمنيا القمح بالتعاون بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير وحامد هبيلة، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات التنموية، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، ورمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، وعدد من نواب البرلمان.

وقال المحافظ إن الحملة تستهدف تجريع 979726 تلميذ بمدارس المرحلة الإبتدائية بالمحافظة في 2028 مدرسة بالريف والحضر «عام، أزهر، خاص».

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تجهيز 652 فريقًا طبيًا مقسم إلى 510 فرق بالريف، و142 فريق بالحضر لتنفيذ الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة.