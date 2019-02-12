انت الان تتابع السبسي عن رئاسة مصر لإفريقيا: في مكانها الطبيعي الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الباجي قائد السبسي
قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قادر على القيام بعمل كبير تجاه القارة الأفريقية خلال فترة ترؤسه للاتحاد الإفريقي، مضيفا: "مصر في مكانها الطبيعي الآن، فالسيسي الذي قام بعمل جيد على مستوى بلاده، قادر على القيام بنفس العمل على المستوى القاري"، كما أشاد بجهود الرئيس المنتهية ولايته الرواندي بول كاجامي، داعيا إلى إسناد المقعد الثالث في مجلس الاتحاد الإفريقي لإحدى دول منطقة شمال إفريقيا طبقا للتوزيع الجغرافي المعمول به في الاتحاد الإفريقي، وبما يمكن الاتحاد من تمثيل كل المناطق.
وحول الملف السوري، ذكر السبسي أن موقف تونس من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مرهون بالتوافق العربي، منوها إلى أن تونس تسعى دائما إلى حلول متوازنة وتمتثل للقرار العربي، وذلك بحسب تصريحات نقلتها صحيفة (الشروق التونسية)، اليوم الثلاثاء. وأكد أن الملف الليبي سيكون أبرز محاور اهتمام القمة العربية، التي
وحول الملف السوري، ذكر السبسي أن موقف تونس من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مرهون بالتوافق العربي، منوها إلى أن تونس تسعى دائما إلى حلول متوازنة وتمتثل للقرار العربي، وذلك بحسب تصريحات نقلتها صحيفة (الشروق التونسية)، اليوم الثلاثاء.
وأكد أن الملف الليبي سيكون أبرز محاور اهتمام القمة العربية، التي ستستضيفها بلاده مارس المقبل، مشيرا إلى أن حدود بلاده ستظل مفتوحة دائما أمام الليبيين.
وكان الرئيس التونسي قد شارك في افتتاح أعمال الدورة العادية الـ32 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، وأعرب، في كلمة ألقاها، عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به الاتحاد في دعم استقرار القارة والوقاية من النزاعات وتنسيق الجهود للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها المنطقة، كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات.
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