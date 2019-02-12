شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشي ومحمود كامل يترشحان لعضوية مجلس نقابة الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين السابق، ومحمود كامل، عضو مجلس النقابة الحالي، بأوراق ترشحهما لعضوية مجلس النقابة من جديد.

وقدم البلشي أوراق ترشحه لمقعد العضوية «فوق السن»، بينما قدم «كامل» أوراق ترشحه لمقعد تحت السن.

وكانت نقابة الصحفيين واصلت، صباح الثلاثاء، تلقى طلبات الترشح في انتخابات التجديد النصفى المقرر إجراؤها في مارس المقبل، على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، وذلك لليوم الثالث على التوالى، ويستمر فتح باب الترشح حتى الخميس القادم الموافق 14 فبراير الجارى .

ومن المقرر أن تبدأ النقابة في تلقى الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجارى، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالطابق الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.