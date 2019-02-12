شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يطلق الحملة القومية للتجريع ضد الديدان والطفيليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور جمال حجاج مدير عام فرع التأمين الصحي بالقليوبية، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور ناير ناجي مدير المكتب الفنى لمدير عام التأمين الصحي بالقليوبية، والدكتور عبدالعزيز النويشي مدير عام منطقة بنها للتأمين الصحي وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها، والسيد عز العرب مدير عام إدارة بنها التعليمية، قبل قليل فعاليات الحملة القومية للتجريع ضد الديدان والطفيليات المعوية، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية خلال الفتره 12 / 2 / 2019 إلى 22 / 2 / 2019م .

وقام محافظ القليوبية بإطلاق فعاليات الحملة بمدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات، وقام بتقديم أقراص المبيندازول الخاص بالوقاية من الطفيليات والديدان المعوية.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن الحملة تقام بمدارس محافظة القليوبية الابتدائية، وتستهدف 737921 طالبا بالتعليم الإبتدائى في 794 مدرسة و31079 طالبا بمرحلة رياض الأطفال، مشيرا إلى أنه تم تجهيز فرق عمل على أعلى مستوى من الكفاءة لإنجاح الحملة التي تستهدف الاهتمام بصحة طلاب مصر.

فيما شكلت مديرية الصحة بقيادة الدكتور حمدي الطباخ حملة متابعة مكونة من كلا من الدكتور جمال عبدالغني مدير الإدارة الصحية ببنها، والدكتورة نانسي أحمد مدير المتوطنة بإدارة بنها الصحية، والدكتورة نشوى السنوسي رئيس التفتيش الصيدلي.

كما شكلت مديرية التعليم فرقا للمتابعة مكونة من مديري الادارات التعليمية وسند حفني مدير ادارة التعليم الابتدائي بالمديرية.