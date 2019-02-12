شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعلن أسماء الشركات الفائزة بمزايدة الهيئة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن نتائج مزايدة الهيئة العامة للبترول.

وقال الوزير، في بيان، اليوم الثلاثاء: إنه «فازت شركة إكسون موبيل، وبي بي، وأيوك، وتوتال، وشل، وبترو ناس»، بالقطاع رقم ٣ شمال شرق العامرية البحرية بمنحة توقيع 10 ملايين دولار، والتزام فني لعدد ٢ بئر، والتزام مالي 100 مليون دولار، كما فازت شركتا بي جي وبتروناس بالقطاع رقم 4 بمنطقة سيدي جابر البحرية، بمنحة توقيع 10 ملايين دولار لحفر 1 بئر، وعمل مسح سيزمي 1500 كيلو متر مربع، والتزام مالي 60 مليون دولار، كما فازت شركة بي جي وشركة بتروناس بالقطاع رقم 6 شمال الفنار البحرية بمنحة توقيع 3 ملايين دولار، والتزام فني بعمل مسح سيزمي 2250 كيلو مترا مربعا، والتزام مالي يبلغ 9 ملايين دولار».

وأضاف أنه «فازت شركة ديا بالقطاع رقم ١٠ بمنطقة شرق دمنهور الأرضية بمنحة توقيع ١١ مليون دولار، والتزام فني لحفر ٧ آبار، والتزام مالي يبلغ ٢٨ مليون دولار، كما فازت أيوك وبي بي بالمنطقة رقم ١١ غرب شربين الأرضية بمنحة توقيع تبلغ ٥ ملايين دولار لحفر عدد ٢ بئر بالتزام مالي ١٨ مليون دولار».

وبلغ الإجمالي خلال فترة البحث الأولى منح توقيع بنحو ٣٩ مليون دولار لحفر ١٢ بئرا، بإجمالي استثمارات ٢١٥ مليون دولار.