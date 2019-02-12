شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يوافق على تخصيص 8 قطع أراضي لإقامة مشروعات خدمية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، الثلاثاء، موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص 8 قطع أراضى من الأراضي المملوكة للدولة بمدن شبرا الخيمة وطوخ والخصوص وكفر شكر والقناطر الخيرية والخانكة بمساحة تبلغ 15004.5م2، لإقامة مشروعات خدمية لأبناء المحافظة.

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