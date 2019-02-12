شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم الثالث.. 4 مرشحين لانتخابات التجديد النصفي لـ«الصحفيين» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين أسماء الزملاء الذين ترشحوا في الساعات الأولى لليوم الثالث لفتح باب الترشح، حيث تقدم 3 زملاء لعضوية «تحت السن»، وهم: مريم جبل من الدستور، ووليد حيدر صحفي حر، وياسين غلاب من الأهرام، كما ترشح على مقعد النقيب: سمية العجوز من وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكدت اللجنة أن إجمالي عدد الزملاء المرشحين لعضوية المجلس، حتى اليوم، بلغ 32، و7 إجمالي المرشحين على مقعد النقيب.
وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، الثلاثاء، باب تلقي طلبات الترشح لانتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر في اليوم الثالث.. 4 مرشحين لانتخابات التجديد النصفي لـ«الصحفيين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.