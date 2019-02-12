محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية عدة لضبط الجريمة بشتى صورها، والتصدي الحازم لكافة صور الخروج على القانون، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي الجرائم المختلفة، وجرائم حيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 6عاطلين بحوزتهم 2 كيلو جرام من مخدر الفودو و250جرام حشيش، ومبلغ مالي وهواتف محمولة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.

كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 6 أشخاص بحوزتهم مخدرات في حملة بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.