"التعليم العالي": فوج طلابي يزور القاعدة البحرية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع القوات البحرية زيارات لطلاب الجامعات المصرية إلى القاعدة البحرية بالإسكندرية خلال شهور فبراير ومارس وأبريل لعام 2019، استمرارًا لمبادرة (كل يوم جديد).

وحسب بيان التعليم العالي، انطلق الفوج الأول من جامعتي الإسكندرية ومطروح لزيارة القاعدة بمحافظة الإسكندرية بإجمالي 70 طالبًا (35 طالبًا وطالبة من كل جامعة)؛ بهدف تعريف طلاب الجامعات عن قرب على مستجدات التطوير والتنمية الجارية بها.

وتابعت الوزارة: "تفقد الطلاب القاعدة البحرية واستمعوا خلال جولتهم إلى شرح تفصيلي حول الجهود التي تبذلها القاعدة البحرية من أجل حماية الوطن".

وأشاد الطلاب بما شاهدوه من إمكانيات بشرية وعلمية وبحثية يمكنهم الاستفادة منها في الارتقاء بقدرتهم العلمية والتعليمية، وأعربوا عن تطلعهم إلى زيارتها مرة أخرى.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، حرص الوزارة على رفع مستوى الوعي الوطني لدى شباب الجامعات والمعاهد، وتعريفهم بما يجري على أرض الوطن من حركة البناء والتعمير والتنمية، وتكريس قيم حب العمل والقدرة على الإنجاز لديهم. مثمنًا جهود القوات البحرية من دعم ومساندة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتؤدي رسالتها على الوجه الأكمل.

ومن جانبه أشار أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير أن إجمالي المشاركين في كل فوج 50 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية. مؤكدًا حرص الوزارة على الوصول لأكبر عدد من الشباب في مختلف محافظات الجمهورية، مضيفًا إنه وفقًا لهذه المبادرة، والتي ستتم على مدار ثلاثة أشهر سيقوم خلالها طلاب الجامعات المصرية بزيارة القاعدة البحرية.

وذكرت التعليم العالي أن هناك تعاونًا مثمرًا وبناءً على كافة الأصعدة بين الوزارة والقوات البحرية، والذي تجلى في إصلاح وصيانة سفينتي الأبحاث (اليرموك) و(سلسبيل) التابعتين للمركز القومي لعلوم البحار والمصايد بترسانة القوات البحرية برأس التين بمدينة الإسكندرية.