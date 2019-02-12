سمية العجوز تترشح على منصب نقيب الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قدمت الزميلة سمية العجوز، الصحفية بوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأوراق ترشحها على منصب نقيب الصحفيين للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في ثالث يوم لتلقي أوراق الترشح ليصل عدد المرشحين على منصب النقيب إلى 7 على عضوية المجلس بينما ارتفع عدد المرشحات على مقعد النقيب والمجلس إلى 9.

وقالت العجوز، في تصريحات صحفية، اليوم، عقب التقدم بأوراق ترشحها، إن برنامجها يرتكز على استعادة حقوق الصحفيين المادية والأدبية، "ماديا أسعى لأن تكون قيمة البدل 2500 جنيه ويعامل معاملة الأجر الثابت كما يزيد بشكل دوري ويتم النص عليه في القانون حتى لا يكون تحت رحمة أحد أو أي نقيب يترشح" بحسب تعبيرها.

وبخصوص الحقوق الأدبية أشارت سمية العجوز إلى أنها ستطالب بتسمية الصحافة في التعديلات الدستورية المرتقبة بالسلطة الرابعة وعودة هيبة المهنة التي تدهورت "كارنيه النقابة فقد قيمته والمهنة فقدت هيبتها" لافتة إلى أنها بنت الدولة وتسعى من خلال الحوار مع مؤسساتها لتنفيذ برنامجها.

وضمت قائمة الصحفيات المرشحات على عضوية المجلس حتى الآن كل من "دعاء النجار الجمهورية، وأميرة العادلي الأهرام، وإيمان عوف المال، وفاطمة مصطفى أخبار اليوم، إيمان كامل حسونة، المصور، وأماني عبدالله الصحفية بأخبار اليوم، وحنان فكري، عضو المجلس السابق، ومريم جبل، الدستور".

وتقدم على منصب النقيب كل من "ضياء رشوان، ورفعت رشاد وسيد الاسكندراني وعبد النبي عبد الستار وطلعت هاشم وأحمد الشامي الذي ترشح على عضوية المجلس أيضا طبقا للمادة 7 من لائحة النقابة التي تتيح الترشح لمقعدي النقيب وعضوية المجلس على أن يقدم طلبين منفصلين".