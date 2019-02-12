المنظمة العربية الطيران تطلق دورة اقتصاديات النقل الجوى بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

افتتح المهندس عبدالنبي منار، مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني، أعمال الدورة التدريبية حول "اقتصاديات النقل الجوي"، بمقر المنظمة في الرباط، بحضور مشاركين من السعودية وتونس والمغرب وفلسطين بالإضافة إلى المنظمة العربية للطيران المدني وطيران "الاتحاد" الإماراتي .

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، تستمر الدورة التي يشرف عليها خالد محمد عنتر، خبير النقل الجوي بالمنظمة ويحاضر فيها مصطفى ملحاوي، خبير اقتصاديات النقل الجوي وشركات الطيران، حتى 15 فبراير الجاري .

وتستهدف الدورة موظفي إدارات الطيران العاملين فى مجال الاقتصاد والمالية ، وتمكن المشاركين من اكتساب معلومات في الاقتصاد والمالية المختصة بالنقل الجوي، إضافة إلى تلقينهم تقنيات تقييم تسيير شركات الطيران والمطارات، وأيضا العمل بالتقنيات المستعملة في اقتصاديات النقل الجوي بما فيها توقعات عدد المسافرين والدخل والمصاريف والاستثمارات.

تمكن الدورة المشاركين من القدرة على تحليل عمليات الطيران والمطارات قصد تخطيط أفضل .

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