في اليوم العالمي للإذاعة.. "الإحصاء": 186 ألف ساعة بث خلال 2017/2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ياسمين محمد:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، الموافق 13 فبراير من كل عام.

وأوضح البيان، أن الإذاعة هي الوسيلة الأكثر حيوية والأكثر تفاعلًا والأكثر جذبًا بقدرتها الفريدة على توحيد المجتمعات وتعزيز الحوار الإيجابي، باستماعها إلى آراء جمهورها وبتلبيتها لرغباته، وتقديم وجهات نظر وآراء متنوعة تساعد في مواجهة التحديات التي نواجهها عبر ما تقدمه من برامج ترفيهية وبرامج إخبارية تحت شعار( الحوار والتسامح والسلام ).

واستعرض البيان أهم المؤشرات الإحصائية للهيئة الوطنية للإعلام بشأن الإذاعة، كالتالي:

- بلغ عدد الشبكات الإذاعية 10 شبكات بإجمالي عدد ساعات بث مسموع 186.9 ألف ساعة عام 2017 /2018 مقابل 185.4 ألف ساعة عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 0.8%

- متوسط ساعات البث اليومي لقطاع الإذاعة 512 ساعــة خــلال عــام 2017/2018 مقابل 508 ساعــة خلال عــام 2016/ 2017 بنسبـة زيادة قدرها 0.8٪.

- احتل المجال الترفيهي النصيب الأكبر من إجمالي عدد ساعات البث الإذاعى حيث بلغ 40632 ساعة بنسبة 21.7%، بمتوسط 111.2 ساعة يوميًا يليها المجال الثقافي حيث بلغ 32185 ساعة بنسبة 17.2% بمتوسط 88.1 ساعة يوميًا.

- عدد ساعات البث لإذاعة البرنامج العام 8760 سـاعة خلال عام 2017/2018.

- عدد ساعات بث شبكة الإذاعات الأجنبية الموجهة 22265 ساعة عام 2017/2018 بنسبة 11.9% من إجمالي ساعات البث المسموع بمتوسط 61 ساعة يوميًا.