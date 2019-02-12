أخبار مصر | اللجنة النقابة لشركة نوفارتس للأدوية حميدو إسماعيل سيد: التعديلات الدستورية خطوة لبناء مصر الحديثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة النقابة لشركة نوفارتس للأدوية حميدو إسماعيل سيد: التعديلات الدستورية خطوة لبناء مصر الحديثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة النقابة لشركة نوفارتس للأدوية حميدو إسماعيل سيد، والتابعة للنقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي تعلن عن تأييدها الكامل للتعديلات الدستورية التي وافقت عليها اللجنة العامة لمجلس النواب.

وأكدت في بيان لها أنها داعم قوى لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي في معركة التنمية والإنتاج والنهوض بالصناعة والاقتصاد.

وذكرت "اللجنة" أن التعديلات ومبادئها تصب في بناء مصر الحديثة وبناء الإنسان المصري، موضحة أن تعديل مدة رئيس الجمهورية من ٤ سنوات إلى ٦ سنوات أمر ضروري، حيث ثبت بالواقع العملي أن مدة الـ٤ سنوات لا تكفي لبناء دولة مصر ولابد من زيادتها لاستكمال البناء والمشروعات وبناء الإنسان المصري، وأن إنشاء مجلس الشيوخ يأتي للاستفادة بخبرات العلماء في مصر من خلال الدور التشريعي والرقابي.