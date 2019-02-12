أخبار مصر | اللجنة النقابية لشركة النقل والهندسة: نؤيد التعديلات الدستورية.. ونقف خلف الرئيس في مسيرة النهضة الصناعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة النقابية لشركة النقل والهندسة: نؤيد التعديلات الدستورية.. ونقف خلف الرئيس في مسيرة النهضة الصناعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة النقابية لشركة النقل والهندسة برئاسة الكيميائي عماد حمدي، والتابعة للنقابة العامة للكيماويات في بيان رسمي عن تأييدها للتعديلات الدستورية التي وافقت عليها اللجنة العامة بمجلس النواب، والتي من شأنها مد الدورة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات.

وجاء في بيان اللجنة النقابية أن دعم العاملين في كافة المواقع يأتي في إطار تحقيق الاستقرار وتدعيما للدور المصري الذي بدأ يستعيد ريادته عربيا ودوليا.

وأوضحت اللجنة النقابية على دعم اللجنة النقابية ممثلة عن العمال لمسيرة الدولة بقيادة الرئيس السيسي في معركة التنمية ومعركة مواجهة الإرهاب والتطرف.