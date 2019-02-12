أخبار مصر | اللجنة النقابية لشركة كيما أسوان: نؤيد التعديلات الدستورية وواثقون في سياسات السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة النقابية لشركة كيما أسوان: نؤيد التعديلات الدستورية وواثقون في سياسات السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة النقابية لشركة كيما أسوان برئاسة محمود مصطفى محمد مغازي، والتابعة للنقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي عن موافقتها على التعديلات الدستورية التي وافقت عليها اللجنة العامة في مجلس النواب، والتي من شأنها مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، إضافة إلى بعض التعديلات الأخرى بعودة مجلس الشورى وغيرها.

وقالت اللجنة النقابية في بيان إن موافقتها تأتي في ثقة العمال في سياسات وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونجاحه في تخليص البلاد من الإرهاب والتطرف ،في ظل تكتل وتلاحم الجيش مع الشرطة مع الشعب وفي القلب منه العمال.

وذكرت أن ثقة العمال في استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تكمن في أنه منذ توليه المسؤولية يعلن حرصه على مصالح العمال والشركات العامة رافعا شعار النقابة العامة: "لا بيع لا تصفية لا خصخصة".