أخبار مصر | اللجنة النقابية لشركة النصر للأسمدة: التعديلات الدستورية خطوة جديدة لمواجهة التحديات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة النقابية لشركة النصر للأسمدة: التعديلات الدستورية خطوة جديدة لمواجهة التحديات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت اللجنة النقابية لشركة النصر للأسمدة برئاسة هشام عوض محمود محمد، والتابعة للنقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي على تأييدها للتعديلات الدستورية التي وافقت عليها اللجنة العامة بمجلس النواب.

وقالت النقابة في بيان اليوم إن الملايين من العاملين مع التعديلات الجديدة خاصة المادة التي تخص مدة رئيس الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، وعلى فترتين، مشيرة إلى أن مدة 4 سنوات غير كافية للرئيس لاستكمال مشروعات التنمية ومواجهة التحديات الراهنة خاصة الإرهاب.

وتوجهت اللجنة النقابية بالتقدير للسياسة الحالية بقيادة الرئيس السيسي والتي حققت إنتصارا غير مسبوق على الإرهاب والتطرف في ظل دولة تتلاحم فيها كل قوى الشعب خلف الجيش والشرطة.

وأثنت على عودة دور مصر الريادي عربيا ودوليا، وتحسين مناخ الإستثمار حسب الشهادات الدولية، الأمر الذي يعود بالنفع على المواطن البسيط الذي يضعه الرئيس السيسي على رأس أولوياته، ويظهر ذلك من خلال حملات الرئيس منها 100 مليون صحة ،وحياة كريمة وغيرها .