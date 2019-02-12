أخبار مصر | اللجنة النقابية بشركة الدلتا للأسمنت تؤيد التعديلات الدستورية: السيسي قاد البلاد في مواجهة الإرهاب والتطرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة النقابية بشركة الدلتا للأسمنت تؤيد التعديلات الدستورية: السيسي قاد البلاد في مواجهة الإرهاب والتطرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت اللجنة النقابية بشركة الدلتا للأسمدة برئاسة سمير عبدالفتاح كامل مسعود، والتابعة للنقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي، بالتعديلات الدستورية الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب منذ أيام بمد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن عمال الشركة يقفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي والحفاظ على إستمراره خاصة في ظل المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر.

وأكدت "اللجنة النقابية" على أن السيسي الذي قاد البلاد في ثورة 30 يونيه ضد الارهاب والتطرف يستحق أن يكون رمزا لمصر، وقائدا لمسيرة النهضة التي تشهدها مصر هذه الايام ولعل المشروعات العملاقة خير دليل على ذلك.

وأوضحت اللجنة أن عمال الشركة يؤيدون مسيرة العمل والإنتاج .