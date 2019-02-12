أخبار مصر | اللجنة النقابية بشركة مصر لصناعة الكيماويات تشيد بالتعديلات الدستورية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة النقابية بشركة مصر لصناعة الكيماويات تشيد بالتعديلات الدستورية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت اللجنة النقابية بشركة مصر لصناعة الكيماويات برئاسة محمد سعد الدين أحمد، والتابعة للنقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي بالتعديلات الدستورية ومد فترة الرئيس من 4 سنوات إلى 6 سنوات، وعودة مجلس الشورة، مؤكدة على أن العمال بالشركة يلمسون الحس الوطني والحرص من جانب الرئيس السيسي على النهوض بالصناعة وتطويرها، إضافة الى اعتبار حقوق العمال خطا أحمر.

وقالت "اللجنة النقابية" في بيان لها إن العمال متفائلون بالسياسات الراهنة ومناخ الاستثمار.