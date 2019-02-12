أخبار مصر | تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب "مستقبل وطن"، مجموعة من الأنشطة والفعاليات، لاستهداف محدودى الدخل والبسطاء، فى عدد من محافظات مصر المختلفة فى إطار التواصل مع المواطنين فى الشارع المصري.

حيث أقامت أمانه حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية قافلة بيطرية للكشف على بعض رؤوس الماشية، وتقديم الأمصال اللازمة بالمجان بقرية "الشيخ عطية" بمركز القصاصين.

وحرص حزب "مستقبل وطن"، بمحافظة جنوب سيناء على تنظيم عدة منافذ لبيع اللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفصة، بجوار مجلس مدينة دهب.

أقامت أمانه حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، حيث نظمت أمانة الحزب ندوة تحت عنوان "مكتسبات التعديلات الدستورية المقترحة"، بمركز ناصر، بحضور القيادات الشعبية، وأعضاء الحزب، بالإضافة إلى إقامة منفذ لبيع اللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بذات المركز.

فيما شهدت محافظة أسيوط، توزيع كمية من الوجبات الغذائية الجاهزة بمنطقة الموقف القديم بمركز ساحل سليم.

أما فى محافظة الوادى الجديد، أقام الحزب منفذ لبيع الدواجن والمواد التموينية، بأسعار مخفضة بمدينة الخارجة، فضلا عن تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى، وصرف العلاج اللازم بالمجان بقرية "الشيخ مفتاح"، بمركز الداخلة.

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، عدة منافذ لبيع اللحوم والأسماك السلع الغذائية بأسعار مخفضة بقرية " أم بدوى " مركز بيلا، وشهد المنفذ إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على عملية الشراء.

ويأتى ذلك فى إطار الفعاليات التى ينظمها حزب مستقبل وطن على مستوى المحافظات المختلفة، بهدف تخفيف الاعباء عن المواطنين والتيسير عليهم فى الحصول على السلع الاساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.