مصر | خلال حملة أمنية مكبرة.. سقوط أخطر 6 تجار مخدرات في العاصمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملة أمنية مكبرة.. سقوط أخطر 6 تجار مخدرات في العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شنت مباحث مكافحة المخدرات بالقاهرة حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات بالعاصمة.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كل من "البدرى.م"، 21 سنة، عاطل ، "محمود.م"، 19 سنة، عاطل ، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراءحال تواجدهما بمنطقة سكنهما ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الفودو وزنت نحو 1,150 كيلو جرام ، مبلغ مالي ، هاتف محمول).
وفي الشرابية تم ضبط "ناصر.ف"، 23 سنة، عاطل، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت نحو 510 جرام ، مبلغ مالي، هاتف محمول).
وفي المطرية تم ضبط "طارق. م"، 54 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتي " مخدرات " حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 251 جرام ، مبلغ مالي ، هاتف محمول.
وفي مصر القديمة تم ضبط "مصطفى. م"، 33 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو 115 جراما، مبلغ مالي، هاتف محمول، كما تم ضبط آخر، 24 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام حال تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو 100 جرام ، مبلغ مالي، هاتف محمول).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.
طلبوا 2 مليون جنيه فدية.. الأمن العام يحرر طالبا من مختطفيه بالإسكندرية
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى تحرير طالب من مختطفيه طالبوا فدية مليونى جنيه؛ لاطلاق سراحه بالإسكندرية، وضبط مرتكبى الواقعة.
تلقى قسم ثان المنتزه بلاغا من "عزالدين . أ .ز"، 44 سنة، شريك بشركة مقيم بدائرة قسم أول المنتزه "باختطاف ابن شقيقه" محمود 16 سنة طالب مقيم بدائرة القسم، واتصال مجهول من هاتف المُختطف وطلب مبلغ 2 مليون جنيه كفدية.
وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بالاسكندرية، عن تحديد مرتكبى الحادث كلا من: "السيد ع ع سائق، نادر م ا" طالب بذات مدرسة المجنى عليه، "أحمد م ح" عامل، "أشرف أ ح" سائق، "وليد ع س" عاطل له معلومات جنائية، "شيماء م ع" طالبة؛ جميعهم مُقيمين بالبحيرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحيرة، بمواجهتهم اعترفوا، وقرر الأول بإتفاقه مع الثانى والثالث على اختطاف صديقهما، "المجنى عليه" لعلمهما بثراء عائلته وطلب مبلغ الفدية منهم، وفى سبيل تنفيذ مخططهم استعانوا بباقى المتهمين.
وقامت السادسة باستدراجه عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتحديد لقاء يجمعهما بمنطقة المعمورة الشاطئ دائرة القسم وعقب وصوله، وقام الباقين بشل حركته واقتياده داخل سيارة ملاكى الإسكندرية "مستأجرة" والتوجه به لشقة مستأجرة مُعدة لذلك بمعرفة المتهم الأول بمنطقة 6 أكتوبر دائرة قسم أول العامرية.
وأمكن العثور على المجنى عليه مُقيد اليدين ومعصوب العينين داخل الشقة وبه سحجات بالوجه على إثر مقاومته للمتهمين، تم بإرشادهم ضبط هاتف المجنى عليه والهاتف المستخدم فى المساومة والسيارة.