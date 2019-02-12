مصر | كشف غموض واقعة سرقة مبالغ مالية كبيرة من داخل إحدى الشركات بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف غموض واقعة سرقة مبالغ مالية كبيرة من داخل إحدى الشركات بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض واقعة سرقة مبالغ مالية كبيرة من داخل إحدى الشركات بمدينة نصر.
وتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من "محمود. ع"، 35 (سنة، مالك شركة خامات طباعة بإكتشافه سرقة (مبالغ مالية بلغت قرابة " 800 ألف جنيه ، 4 آلاف دولار ، 3400 يورو") من داخل مقر الشركة - الكائن بدائرة القسم ، وتبين وجود آثار عنف بنافذة دورة المياه.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة عامل سابق بالشركة وصديقه عاطل، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر العامل أنه نظراً لسابقة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها إتفق مع العاطل على إرتكاب الواقعة ، وأرشدا عن كامل المبالغ المالية المستولى عليها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
طلبوا 2 مليون جنيه فدية.. الأمن العام يحرر طالبا من مختطفيه بالإسكندرية
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى تحرير طالب من مختطفيه طالبوا فدية مليونى جنيه؛ لاطلاق سراحه بالإسكندرية، وضبط مرتكبى الواقعة.
تلقى قسم ثان المنتزه بلاغا من "عزالدين . أ .ز"، 44 سنة، شريك بشركة مقيم بدائرة قسم أول المنتزه "باختطاف ابن شقيقه" محمود 16 سنة طالب مقيم بدائرة القسم، واتصال مجهول من هاتف المُختطف وطلب مبلغ 2 مليون جنيه كفدية.
وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بالاسكندرية، عن تحديد مرتكبى الحادث كلا من: "السيد ع ع سائق، نادر م ا" طالب بذات مدرسة المجنى عليه، "أحمد م ح" عامل، "أشرف أ ح" سائق، "وليد ع س" عاطل له معلومات جنائية، "شيماء م ع" طالبة؛ جميعهم مُقيمين بالبحيرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحيرة، بمواجهتهم اعترفوا، وقرر الأول بإتفاقه مع الثانى والثالث على اختطاف صديقهما، "المجنى عليه" لعلمهما بثراء عائلته وطلب مبلغ الفدية منهم، وفى سبيل تنفيذ مخططهم استعانوا بباقى المتهمين.
وقامت السادسة باستدراجه عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتحديد لقاء يجمعهما بمنطقة المعمورة الشاطئ دائرة القسم وعقب وصوله، وقام الباقين بشل حركته واقتياده داخل سيارة ملاكى الإسكندرية "مستأجرة" والتوجه به لشقة مستأجرة مُعدة لذلك بمعرفة المتهم الأول بمنطقة 6 أكتوبر دائرة قسم أول العامرية.
وأمكن العثور على المجنى عليه مُقيد اليدين ومعصوب العينين داخل الشقة وبه سحجات بالوجه على إثر مقاومته للمتهمين، تم بإرشادهم ضبط هاتف المجنى عليه والهاتف المستخدم فى المساومة والسيارة.