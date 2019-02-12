مصر | كشف غموض واقعة سرقة مبالغ مالية كبيرة من داخل إحدى الشركات بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف غموض واقعة سرقة مبالغ مالية كبيرة من داخل إحدى الشركات بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض واقعة سرقة مبالغ مالية كبيرة من داخل إحدى الشركات بمدينة نصر.

وتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من "محمود. ع"، 35 (سنة، مالك شركة خامات طباعة بإكتشافه سرقة (مبالغ مالية بلغت قرابة " 800 ألف جنيه ، 4 آلاف دولار ، 3400 يورو") من داخل مقر الشركة - الكائن بدائرة القسم ، وتبين وجود آثار عنف بنافذة دورة المياه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة عامل سابق بالشركة وصديقه عاطل، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر العامل أنه نظراً لسابقة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها إتفق مع العاطل على إرتكاب الواقعة ، وأرشدا عن كامل المبالغ المالية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.