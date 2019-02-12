مصر | "الأمن العام" يضبط 6 أشخاص تعدوا على موظفي حي المعصرة بسوق السلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط 6 أشخاص تعدوا على موظفي حي المعصرة بسوق السلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول الوزير للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في القاهرة، من القبض على مرتكبي واقعة التعدي على موظفي حي المعصرة أثناء تنفيذ قرارات رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن.

وتلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من رئيس حي المعصرة بقيام بعض الأشخاص بالتعدي على 3 موظفين تابعين للحي يستقلون سيارة "تابعة لذات الجهة" وذلك أثناء قيامهم برفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن دائرة القسم.

وبالفحص تبين أنه حال قيام موظفي الحي بحملة لرفع الإشغالات بشارع سلاح المهندسين، منطقة الدواجن بدائرة القسم، فوجئوا بقيام "محمد.خ.ح." بائع فاكهة "بمحل الواقعة" ومقيم بدائرة القسم وبصحبته آخرين، باعتراضهم أثناء تنفيذ أعمال رفع الإشغالات وإثارة الباعة الجائلين والتعدي عليهم بالسب ورشقهم بالحجارة مُحدثين إصابتهم، وتلفيات بالسيارة قيادة ولاذوا بالفرار.

وتم التوصل، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة البائع المشار إليه بالاشتراك مع "صبرة س. م"، زوجته، بائعة فاكهة و"مصطفى ر. ش"، بائع فاكهة، "عصام م. ب"، بائع فاكهة، "خالد ع. م"، سباك، محمد "س. ع"، سائق توك توك، مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.