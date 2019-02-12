انت الان تتابع لأول مرة.. الأزهر يطبق الحافز الرياضي لطلاب الثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أحمد الطيب شيخ الأزهر

قرر المجلس الأعلى للأزهر تطبيق الحافز الرياضي على الطلاب المتفوقين رياضيا بالشهادة الثانوية، خلال العام الدراسي الجاري، للمرة الأولى، ونص قرار الأعلى للأزهر، على ما يلي: "يطبق في شأن درجات التفوق والحافز الرياضي لطلاب المعاهد الأزهرية الناجحين في الشهادة الثانوية الحاصلين على بطولات رياضية على مستوى الجمهورية، ما يطبق في وزارة التربية والتعليم"، ويأتي ذلك بعد أيام من تصريح الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، بأنه سيتم تسليم الكتب الدراسية من أول أسبوع في الفصل الدراسي الثاني، منبها على ضرورة التزام المناطق الأزهرية بتوزيع الطبعات الحديثة للكتب للطلاب.

وأضاف عباس، أنه سيتم عقد اختبارات تجريبية لنظام امتحانات الكتاب المفتوح (Open Book) على الصف الأول الثانوي، وذلك في شهر مارس المقبل، ونشر نماذج لتدريب المعلم والطالب على هذه النوعية من الأسئلة عبر بوابة الأزهر، وهو نظام ينمي مهارة الطالب ويحتاج إلى مذاكرة وفهم للمنهج للقدرة على إجابة الأسئلة.وقال: "النهوض