انت الان تتابع قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة لمدة 3 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قطع المياه
أعلنت محافظة الجيزة، أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا فى كمية المياه التى يتم ضخها للقطاع الشمالى بالمحافظة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال بعض التعديلات اللازمة بتوسعات محطة مياه إمبابة، وسيبدأ الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة العمل بالتوسعات اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء حتى يوم الجمعة، وتسعى المحافظة، لحل مشكلة ضعف المياه قبل حلول الصيف، وتخدم تلك التوسعات مراكز وقرى قطاع شمال الجيزة، إذ سيتم زيادة كمية المياه المنتجة بنحو 50 ألف م3 /يوم.
وأضافت المحافظة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الأعمال تستلزم تخفيض تشغيل محطة مياه إمبابة مما قد يترتب عليه قطع المياه أو ضعفها عن مناطق (أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر والقرى التابعة لهم)، لمدة 3 أيام ابتداء من الساعة التاسعة صباح اليوم حتى الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة. اقرأ أيضا| الري تتفق مع الاتحاد
وأضافت المحافظة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الأعمال تستلزم تخفيض تشغيل محطة مياه إمبابة مما قد يترتب عليه قطع المياه أو ضعفها عن مناطق (أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر والقرى التابعة لهم)، لمدة 3 أيام ابتداء من الساعة التاسعة صباح اليوم حتى الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة.
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وكلفت المحافظة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير 35 سيارة محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب وتوزيعها لتغطية احتياجات سكان المناطق المتأثرة بالأعمال.
وتهيب محافظة الجيزة، بالمواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة تنفيذ الأعمال، والاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم على الفور.
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