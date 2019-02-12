شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرتا الهجرة والاستثمار تتفقان على تنظيم مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على تنظيم مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار»، في نسخته الخامسة خلال هذا العام، وذلك خلال اجتماعهما بمقر وزارة الاستثمار، على أن يستهدف المؤتمر وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وكذلك الترويج لخريطة مصر الاستثمارية.

وناقشت الوزيرتان التعاون فيما بين الوزارتين بشأن دعوة المستثمرين المصريين بالخارج إلي المشاركة في المؤتمر، بالإضافة إلى دعوة المستثمرين وسيدات ورواد الأعمال، خاصة في مجالات السياحة والصناعة والزراعة والعقارات.

وقالت «نبيلة» إن تنظيم مصر هذا المؤتمر والحرص على الاستفادة من خبرات وقصص نجاحات أبنائها في الخارج يأتي في إطار تضافر الجهود للإسهام في التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، كما أشارت الوزيرة إلى أن المؤتمر في نسخته الخامسة سيعرض التجارب الناجحة للمستثمرين المصريين في الخارج، في ضوء نقل المعرفة وتبادل الخبرات، ودعوتهم إلي الاستثمار في مختلف المشروعات القومية في مصر.

وأوضحت «نبيلة» أن مؤتمرات «مصر تستطيع» حققت في الدورات السابقة أهدافاً كبيرة، ونجحت في ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم.

من جانبها، أكدت «سحر» أهمية التعاون بين الوزارتين في الترويج للاستثمار ودعوة المصريين بالخارج إلي الاستثمار في بلادهم، لافتة إلى أهمية المؤتمر في مجال الترويج للاستثمار في العنصر البشري، في ظل وضع القيادة السياسية أولوية للاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم.

في السياق نفسه، اصطحبت «سحر» «نبيلة» في جولة، تم خلالها استعراض الخريطة الاستثمارية بمركز خدمات المستثمرين، وما تتضمنه هذه الخريطة من 1000 فرصة في مختلف المجالات بمحافظات مصر، في إطار بدء الترويج لمؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار».

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار» يأتي امتداداً لسلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، حيث نظمت وزارة الهجرة أربع نسخ من المؤتمر شارك فيها ما يقرب من 100 خبير وعالم مصري في مختلف التخصصات حول العالم، وجاءت النسخة الأولى تحت عنوان «مصر تستطيع بعلمائها»، حيث استحضر فيها الخبراء المشاركون مختلف تجاربهم وخبراتهم في دعم مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي المؤتمر الثاني «مصر تستطيع بالتاء المربوطة» حضرت إلى مصر نابغاتها من مختلف دول العالم لاستعراض قصص نجاحهن المتميزة، ليخرج المؤتمر بعدد من النتائج المهمة، التي كان من بينها توطيد التعاون بين البحرية المصرية والأسترالية، فيما ناقش المؤتمر الثالث «مصر تستطيع بأبناء النيل» سبل الاستفادة من الموارد المائية المصرية والإسهام في خطة مصر لتوسيع رقعتها الزراعية، ثم بحثت النسخة الرابعة «مصر تستطيع بالتعليم» سبل الإسهام في تطوير التعليم وفق الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية المصرية، والتي تشمل كافة مراحل التعليم.