شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر: سقوط أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة غدًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الأربعاء، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية وعلي مناطق من الوجه البحري والقاهرة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شرقية إلى شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «11- 20»، الإسكندرية «9 – 19»، قنا «9 – 23»، الأقصر «11 – 24»، أسوان «12– 25».