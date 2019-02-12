شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يغادر مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وكان الرئيس السيسي قد التقى موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكل أعضاء المفوضية.

ووجّه الرئيس السيسي التحية والتقدير للمفوضية، مؤكداً تطلعه للتعاون الوثيق من خلال طريق أجندة 2063 وتعظيم حجم التجارة البينية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتعزيز بنية السلم والأمن ومرحلة ما بعد النزاعات وتطوير إصلاح العمل الإداري، وتلبية أهداف الدول الأعضاء في مختلف المجالات واستكمال المشروعات، كما أكد الرئيس السيسي التطلع إلى التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والخروج بمكاسب لخدمة القارة.

وأوضح الرئيس أن مصر منفتحة على الجميع وتعزيز العمل المشترك والمشاركة في التجمعات الاقتصادية والإقليمية.

وأكد الرئيس السيسي، خلال لقائه بمفوضي الاتحاد، اليوم، بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أنه على ثقة بأن المفوضيات ستضطلع بمهامها على أكمل وجه.