شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يدعو رئيس وأعضاء المفوضية الأفريقية لحضور مؤتمر أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الاتحاد الأفريقي، الدعوة لرئيس وأعضاء مفوضية الاتحاد الأفريقي لحضور مؤتمر الشباب العربي الأفريقي الذي سيعقد في مدينة أسوان مارس المقبل. وخاطب السيسي خلال لقائه مفوضي الاتحاد، الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، رئيس المفوضية والأعضاء، قائلًا: «الدعوة مفتوحة لكم لحضور المؤتمر العربي الأفريقي في أسوان»، وهو ما قوبل بتصفيق حار.

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