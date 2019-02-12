شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي: السيسي قادر على القيام بعمل كبير تجاه القارة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قادر على القيام بعمل كبير تجاه القارة الأفريقية خلال فترة ترؤسه للاتحاد الأفريقي.

وقال الرئيس التونسي - في تصريحات نقلتها صحيفة (الشروق التونسية) اليوم، الثلاثاء، «مصر في مكانها الطبيعي الآن.. فالرئيس السيسي الذي قام بعمل جيد على مستوى بلاده، قادر على القيام بنفس العمل على المستوى القاري».

وفي السياق، أشاد الرئيس التونسي بجهود الرئيس المنتهية ولايته الرواندي بول كاجامي، داعيا إلى إسناد المقعد الثالث في مجلس الاتحاد الأفريقي لإحدى دول منطقة شمال أفريقيا طبقا للتوزيع الجغرافي المعمول به في الاتحاد الأفريقي، وبما يمكن الاتحاد من تمثيل كل المناطق.

وحول الملف السوري، نقلت الصحيفة عن الرئيس التونسي تأكيده أن موقف تونس من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مرهون بالتوافق العربي، منوها إلى أن تونس تسعى دائما إلى حلول متوازنة وتمتثل للقرار العربي.

كما أكد الرئيس التونسي أن الملف الليبي سيكون أبرز محاور اهتمام القمة العربية، التي ستستضيفها بلاده مارس المقبل، مشيرا إلى أن حدود بلاده ستظل مفتوحة دائما أمام الليبيين.

وكان الرئيس التونسي قد شارك في افتتاح أعمال الدورة العادية الـ 32 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا.. وأعرب، في كلمة ألقاها، عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به الاتحاد في دعم استقرار القارة والوقاية من النزاعات وتنسيق الجهود للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها المنطقة، كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات.