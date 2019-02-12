مصر | إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار بالوايلي والخليفة وضبط 13 شخصا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار بالوايلي والخليفة وضبط 13 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 13 شخصا لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بدائرة قسمي شرطة الوايلي والخليفة.

وتعود البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلي من ضبط كلٍ من "محمود.م.م"، سن 34 ، عامل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، وله محل إقامة بدائرة القسم، "رشا.م.ح"، سن 40 ، ربة منزل ، ومقيمة بذات العنوان " زوجة الأول"، "أحمد م.ح"، سن 33 ، عامل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة "شقيق الثانية"، "سعيد.ع.م" ، سن 38 ، عامل ، ومقيم بمحافظة أسيوط ، وذلك حال قيامهم بأعمال الحفر داخل شقة بالطابق الأرضي "ملك الأول" كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم ، وعثر بداخلها على حفره قطرها 3 متر × 4 متر بعمق 5 متر ، وأدوات تنقيب ، كما تم ضبط (51 قطعة من أواني فخارية "يشتبه في أثريتها" ) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وفي واقعة أخرى أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة قيام كلٍ من "ناني.م.أ" - سن 53- ومقيمة بالأباجية بدائرة القسم، "إسماعيل.أ.إ"- سن 20، "محمد.أ.م" - سن 48 ، "ميسرة.ع.ع"- سن50.، "سالم.د.م" - سن19 ، "محمد.ح.م" - سن31، "غريب.م.غ"، "أحمد.ع.ع"- سن 20 ، "صلاح.ن.ح"- سن 27 وجميعهم مقيمون بمحافظة الإسماعيلية، بأعمال حفر داخل عقار سكن " الأولى " بقصد التنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بالعقار المشار إليه ، وعثر بداخله على ( حفره قطرها 2 متر بعمق 6 أمتار وأدوات التنقيب) ، وبمواجهة الأولى اعترفت بالاستعانة بباقي المتهمين للقيام بأعمال الحفر بالعقار سكنها بقصد التنقيب عن الآثار ، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال الأولى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.