مصر | أم ترمي جثة رضيعها بالمقابر: "حملته سفاحا من مجهول".. وشقيقها: سيئة السمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أم ترمي جثة رضيعها بالمقابر: "حملته سفاحا من مجهول".. وشقيقها: سيئة السمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة طفل داخل المقابر بكفر الشيخ، وتبين والدة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة خوفا من الفضيحة.
وتلقى مركز سيدى سالم بلاغا بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر حوالي 6 أشهر بمنطقة المقابر بناحية أبو غنيمة دائرة المركز ويوجد به آثار جهاز حقن "كانيولا" ولا توجد به إصابات ظاهرية.
وأسفرت جهود مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي عن أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفل ربة منزل 18 سنة، مُقيمة دائرة المركز "تقوم بممارسة أعمال التسول".
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، اعترفت وقررت أن الطفل نتاج حمل سفاح من شخص مجهول نظراً لتعدد علاقاتها غير الشرعية.
وأضافت أنه بتاريخ 7 الجاري شعر ابنها بحالة إعياء فتوجهت به لمستشفى دسوق العام وتم وضعه بالحضانة وعقب ذلك تم تحويلها لمستشفى دمنهور العام وحال خروجها من المستشفى توفى فتوجهت به إلى مكان العثور وقامت بتركه وهربت خشية افتضاح أمرها.
وبسؤال شقيقها مزارع 21 سنة، أيد ذلك وقرر بهروب شقيقته منذ عام وأنها سيئة السمعة، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
طلبوا 2 مليون جنيه فدية.. الأمن العام يحرر طالبا من مختطفيه بالإسكندرية
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى تحرير طالب من مختطفيه طالبوا فدية مليونى جنيه؛ لاطلاق سراحه بالإسكندرية، وضبط مرتكبى الواقعة.
تلقى قسم ثان المنتزه بلاغا من "عزالدين . أ .ز"، 44 سنة، شريك بشركة مقيم بدائرة قسم أول المنتزه "باختطاف ابن شقيقه" محمود 16 سنة طالب مقيم بدائرة القسم، واتصال مجهول من هاتف المُختطف وطلب مبلغ 2 مليون جنيه كفدية.
وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بالاسكندرية، عن تحديد مرتكبى الحادث كلا من: "السيد ع ع سائق، نادر م ا" طالب بذات مدرسة المجنى عليه، "أحمد م ح" عامل، "أشرف أ ح" سائق، "وليد ع س" عاطل له معلومات جنائية، "شيماء م ع" طالبة؛ جميعهم مُقيمين بالبحيرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحيرة، بمواجهتهم اعترفوا، وقرر الأول بإتفاقه مع الثانى والثالث على اختطاف صديقهما، "المجنى عليه" لعلمهما بثراء عائلته وطلب مبلغ الفدية منهم، وفى سبيل تنفيذ مخططهم استعانوا بباقى المتهمين.
وقامت السادسة باستدراجه عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتحديد لقاء يجمعهما بمنطقة المعمورة الشاطئ دائرة القسم وعقب وصوله، وقام الباقين بشل حركته واقتياده داخل سيارة ملاكى الإسكندرية "مستأجرة" والتوجه به لشقة مستأجرة مُعدة لذلك بمعرفة المتهم الأول بمنطقة 6 أكتوبر دائرة قسم أول العامرية.
وأمكن العثور على المجنى عليه مُقيد اليدين ومعصوب العينين داخل الشقة وبه سحجات بالوجه على إثر مقاومته للمتهمين، تم بإرشادهم ضبط هاتف المجنى عليه والهاتف المستخدم فى المساومة والسيارة.
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