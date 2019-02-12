في مثل هذا اليوم.. انفصال السودان عن مصر

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في مثل هذا اليوم 12 فبراير، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1941 القوات الألمانية تصل شمال إفريقيا في الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1949 اغتيال مؤسس حركة الإخوان المسلمين الشيخ حسن البنا، وفي عام 2009 تصادم قمرين صناعيين في الفضاء على ارتفاع أكثر من 800 كلم في حادثة غير مسبوقة. وفي عام 1934: بدء الحرب الأهلية في النمسا.

وفي عام 1934: بدء الحرب الأهلية في النمسا.وفي عام 1953: توقيع اتفاقية جلاء مصر من السودان.وفي عام 1809: ولد تشارلز داروين، عالم إنجليزي في علم الحيوان.وفي عام 1809: ولد أبراهام لينكون، رئيس الولايات المتحدة السادس عشر.وفي عام 1926: ولد الممثل المصري عمر الحريري.وفي عام 1938: ولدت الفنانة المصرية آمال

وفي عام 1934: بدء الحرب الأهلية في النمسا.

وفي عام 1953: توقيع اتفاقية جلاء مصر من السودان.

وفي عام 1809: ولد تشارلز داروين، عالم إنجليزي في علم الحيوان.

وفي عام 1809: ولد أبراهام لينكون، رئيس الولايات المتحدة السادس عشر.

وفي عام 1926: ولد الممثل المصري عمر الحريري.

وفي عام 1938: ولدت الفنانة المصرية آمال فريد.

وفي عام 1966: ولدت حنان الطويل، ممثلة مصرية متحولة جنسيا.

وفي عام 1959: توفي جورج أبيض، فنان مصري من أصل لبناني.

وفي عام 1963: توفي الشيخ محمود شلتوت، شيخ الجامع الأزهر. فيما يحتفل العالم بيوم داروين أو اليوم العالمي لداروين ويوافق الثاني عشر من شهر فبراير من كل عام، وهو تاريخ ميلاد شارلس داروين و يتم الاحتفال باليوم حول العالم و في المجتمعات العلمية.

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