انت الان تتابع «المفوضية الإفريقية»: ندعم السيسي في رئاسته للاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن موسى فكي محمد رئيس المفوضية الإفريقية، حرص المفوضية على التعاون الكامل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل رئاسته للاتحاد الإفريقي من أجل دعم قضايا القارة وتحقيق تقدم ملحوظ في أجندة التنمية الشاملة، بما يحقق طموحات المواطنين الأفارقة. وهنأ فكي خلال مؤتمر صحفي، الرئيس السيسى بتوليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، كما قدَم الشكر له لعرض قضايا القارة بشكل واضح وشامل، وقال: إن "شعار هذا العام للاتحاد الخاص بقضايا اللاجئين والنازحين إنَّما يمس مسألة إنسانية صميمة"، مشيرًا إلى أن حل هذه المسألة يتطلب معالجة جذرية للأسباب التي تؤدي إلى حدوثها.

وأشاد رئيس المفوضية الإفريقية بالمناقشات الجادة التي جرت خلال جلسات القمة، خاصة فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن بالقارة، إلى جانب ما يتعلق بالأزمات في ليبيا وجنوب السودان ومنطقة الساحل والقرن الإفريق، مؤكدًا أن الدول الإفريقية ستستفيد من التجربة والخبرة المصرية في مكافحة الاٍرهاب.وأشار إلى أهمية الاتفاق