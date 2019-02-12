رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشأن توفير السلع الاستراتيجية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بشأن الرؤية المتكاملة لتوفير السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور على مصيلحي وزير التموين، وعدد من الجهات المعنية.

ومن المقرر، أن يلتقي رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، السفير الكويتي في القاهرة، لبحث عدد من الملفات المشتركة، وسبل زيادة التعاون بين البلدين.