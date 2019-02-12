"أمن الجيزة": ضبط 43 متهما بالاتجار في المخدرات و10 قطع سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

وأسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبدالتواب ومحمد الألفي عن ضبط 44 متهمًا بينهم 43 اتجارًا في المواد المخدرة وآخر تعاطٍ، وذلك بمضبوطات بلغت 3185 جرام حشيش، 420 قرصًا مخدرًا، 31 جرام هيروين و720 جراما من مخدر الإستروكس.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 10 متهمين، عُثر بحوزتهم على 7 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم وبندقية آلية وطبنجتين وبندقية خرطوش "بامب أكشن".

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.