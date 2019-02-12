أخبار مصر | "البيئة": حملة تفتيش مكبرة على 28 منشأة مطلة على النيل بالتعاون مع الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيئة": حملة تفتيش مكبرة على 28 منشأة مطلة على النيل بالتعاون مع الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت وزارة البيئة على مدار خمسة أيام بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على على العائمات والمطاعم العائمة و"الكافيهات" المطلة علي نهر النيل بالتعاون مع وزارة الداخلية من خلال شرطة البيئة وشرطة السياحة والحماية المدنية واستهدفت هذه الحملة ٢٨ منشأة.

وتأتي هذه الحملة فى إطار برنامج حمايه نهر النيل من التلوث جنبا إلى جنبا مع مبادرات حراس النيل وشباب للنيل وتوحيد الجهود للوقوف ضد المخالفات وتكثيف الرقابة المتعددة على المنشآت للحد من ارتكاب أي مخالفات سواء البيئية أو غيرها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التى تم رصدها والناتجة عن نشاط تلك المنشآت والتى تنوعت ما بين عدم الحصول على الموافقة البيئية، وتعدى الضوضاء للحدود المسموح بها بالقانون، وعدم التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة، وعدم وجود رخصة لمزاولة النشاط، وعدم احتفاظ المنشآة بسجل بيئي وسجل مواد ومخلفات خطرة بالإضافة إلى التدخين في الاماكن العامة المغلقة.

وتم خلال الحملة المكبرة تفقد الأوضاع البيئية ضمن التفتيش الشامل على المنشآت والتوجيه بما يلزم نحو الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وتعديلاتها واخطار الجهات الإدارية مانحة التراخيص لإلزام مسئولي المنشآت بالتقدم بخطط زمنية للإصحاح البيئي.

وقامت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى وبمشاركة فرع القاهرة الكبرى بتنفيذ الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتشديد الرقابة على المنشآت المطلة على نهر النيل وحماية المجرى الملاحي من الملوثات الناتجة عن تلك الأنشطة.

وبدأت وزارة البيئة تنفيذ خطة لرصد مياه نهر النيل بمحافظة أسوان بداية من بحيرة ناصر ( القطاع الشمالى)، وذلك في إطار خطة وزارة البيئة للحفاظ علي سلامة وجودة المياه ببحيرة ناصر التى تمثل البنك المائي لمصر وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبمشاركة معامل وزارة الصحة.

خلال عملية الرصد تم أخذ عينات مياه من نقاط الصرف النهائى على نهر النيل والخاصة بمصانع السكر بقوص ونجع حمادى بمحافظة قنا وجارى استكمال القياسات البيئية بمعامل الرصد البيئي لنوعية المياه بفرع أسوان لإعداد التقرير النهائي.