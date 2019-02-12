انت الان تتابع الخارجية تصدر تحذيرا للمواطنين أثناء السفر للسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حذرت وزارة الخارجية، أمس، الاثنين، من مغبة إحراز أو حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة بمقتضى قوانين المملكة العربية السعودية أثناء السفر أو الإقامة بالمملكة، أخذا في الاعتبار أن اصطحاب أو جلب مواد أو أقراص مخدرة إلى الأراضي السعودية جريمة معاقب عليها بموجب القوانين السعودية بعقوبات تصل إلى الإعدام، فضلًا عن كون هذه الأفعال مؤثمة جنائيًا بموجب قانون العقوبات المصري. وناشدت الخارجية، جميع المسافرين إلى الأراضي السعودية تحري الدقة والحذر التام من اصطحاب أو حيازة مواد أو عقاقير محظورة في أمتعة السفر.
وتابعت "إنه في إطار جهودها لمتابعة أوضاع أبناء الجاليات المصرية في الخارج، وتوفير الحماية الممكنة لهم، فقد تلاحظ ازدياد أعداد المصريين المقبوض عليهم من جانب السلطات السعودية، بسبب اتهامهم بحمل أو حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة خلال سفرهم أو إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إصدار أحكام
وتابعت "إنه في إطار جهودها لمتابعة أوضاع أبناء الجاليات المصرية في الخارج، وتوفير الحماية الممكنة لهم، فقد تلاحظ ازدياد أعداد المصريين المقبوض عليهم من جانب السلطات السعودية، بسبب اتهامهم بحمل أو حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة خلال سفرهم أو إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إصدار أحكام مغلظة ضدهم من جانب القضاء السعودي".
وطالبت الخارجية وكالات السفر وشركات السياحة والطيران والنقل الجوي والبحري والبري، وشركات إلحاق العمالة بالخارج، ونقل البضائع، والحج والعمرة، القيام بتحذير المواطنين من خطورة اصطحاب مواد أو عقاقير محظورة أثناء السفر أو الإقامة بالسعودية .
وأهابت بوسائل الإعلام المصرية توعية المواطنين المسافرين إلى المملكة من خلال تعريفهم بالمواد المخدرة والعقاقير الطبية المحظورة.
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