كلمة السيسي في ختام القمة الإفريقية ضمن أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تناولت الصحف الصادرة، اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات المتنوعة، جاء على رأسها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية للدورة الـ32 لقمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، وكذلك لقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية.

واهتمت كافة الصحف بتأكيد الرئيس السيسي أن مناقشات القمة الإفريقية أبرزت توافقًا بين دول القارة حول أولويات شعوبها خلال عام 2019، وفي مقدمتها دفع مسيرة الاندماج القاري والإسراع بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتشديده على استكمال المنظومة الاقتصادية الإفريقية من خلال تطوير البنية الأساسية في القارة، والاهتمام ببرامج ومشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، كذلك تهيئة الأوضاع لعودة النازحين إلى ديارهم، حماية للسلام المتحقق في إفريقيا من الانتكاس.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية للقمة: "لقد حققنا نجاحًا ملموسًا خلال القمة، يضاف إلى سجل العمل الإفريقي"، موضحًا أن العام الحالي سيشهد إصلاحات عميقة تقودها الدول الأعضاء، لإيجاد اتحاد إفريقي ومفوضية أكثر كفاءة لتحقيق آمال شعوبنا".

كما اهتمت الصحف بتأكيد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي عمق العلاقات المصرية الأمريكية وسُبل التقارب والتعاون العسكري، وإشارته إلى استناد تلك العلاقات إلى العديد من الجهود والمواقف المشتركة لكلا البلدين، خلال لقائه أمس الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، معربًا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة الحالية والمستقبلية مزيدًا من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين.

وأبرزت الصحف إعلان وزارة التربية والتعليم تخطي المتقدمين لمسابقة عقود المعلمين المؤقتة 302 ألف حتى الآن، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق باب التقدم مساء الخميس المقبل، وبدء الوزارة أمس إجراءات المرحلة الأولى من توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي في 20 محافظة، بحسب خطة زمنية وظروف كل محافظة.

واهتمت الصحف كذلك باجتماع وزراء المياه والري بمصر والسودان وأثيوبيا في القاهرة، والمقرر يوم 20 فبراير الجاري، للوصول إلى اتفاق نهائي حول سد النهضة، تنفيذا لمخرجات اجتماع زعماء الدول الثلاث علي هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا. ​