مصر | اليوم.. انتقال هيئة المحكمة لمعاينة موقع حادث "كنيسة مارمينا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. انتقال هيئة المحكمة لمعاينة موقع حادث "كنيسة مارمينا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتقل هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره ، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مقر كنيسة مارمينا بحلوان، فى محاكمة 11 متهما بينهم 3 هاربين، وذلك لإجراء معاينة على الطبيعه لموقع الحادث فى حضور بعض شهود الواقعة.

ويترأس هيئة المحكمة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسب النائب العام للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع في استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والسعي لدى جماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لإرتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها فى إرتكاب جرائم إرهابية.