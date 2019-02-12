انت الان تتابع عمرو أديب لعلاء مبارك: رد سجون هيعلمني الأدب (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شنَّ الإعلامي عمرو أديب، في حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، هجومًا حادًا على علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، بعدما نشر الأخير مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر" حمل عنوان "بلا تعليق" يُظهر مواقف "أديب" من الرئيس مبارك، قبل وبعد ثورة 25 يناير. وقال أديب: "اللي يقربلي هقربله واللي يهاجمني ههاجمه ولو أنا سايبك يبقى مش معنى كده إني خايف منك.. النهاردة ذكرى تنحي مبارك.. علاء بيه قال أهاجم عمرو أديب.. أنا أعرف مبارك وأبناء مبارك.. حصل اللي حصل ودخلوا السجن.. عمري ما قربت لهم.. مش مرجلة الناس تبقى في السجن وأشتمها".

وأضاف: "النهاردة قعدت أفكر كده لو مكانش مبارك مشي كان هيبقى إيه الوضع.. كان هيبقى الوضع إن جمال بيه بيحكم وعلاء بيه بيقبض"، مردفا: "قعدت في البيت عشان استجريت وقربت لجمال بيه.. قلت ماينفعش جمال بيه يحكمنا.. محدش ييجي بعد مبارك بقى خلاص.. وقتها قلت كده. أمال أنا قعدت في البيت ليه؟ رحت يوميها لقيتهم حاطين