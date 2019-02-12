شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام الجمرك» يناقش تنظيم حق الرؤية في قانون الأحوال الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز «إعلام الجمرك» التابع للهيئة العامة للاستعلامات، الاثنين، ندوة بعنوان «تنظيم حق الرؤية في قانون الأحوال الشخصية» في مقر المركز غرب الإسكندرية.

وأوضح المستشار أسامة عبدالهادى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، خلال الندوة البنود الخاصة بتنظيم الرؤية وأبرز نقاط الخلاف حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، ووضع الأب بالنسبة للحضانة والاستضافة، وفترة الحضانة والرؤية للطفل في حالات الطلاق، بالإضافة إلى ضوابط الاستضافة أو الرؤية بالنسبة للطرفين.

وعقد المركز ندوة بعنوان «رأي الدين في تفضيل الذكور على الإناث»، لفت خلالها الدكتور إبراهيم الجمل، مدير الدعوة بوعظ الأزهر الشريف، وأمين بيت العائلة المصري بالإسكندرية، أن أدلة تكريم النساء في القرآن والسنة عديدة، لافتا إلى تأثير التنشئة والتربية الخاطئة والعادات والتقاليد على سلوك المجتمع في تفضيل الذكور على الإناث.