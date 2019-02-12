انت الان تتابع بعد تدخل «رشوان».. حل أزمة الصحفيين مع نادي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة المقرر إجراؤها مارس المقبل، "تابعت خلال الأيام الماضية وحتى اليوم، أزمة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ونادي الزمالك، وتم التواصل مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، لإنهاء المنع المفروض على الصحفيين من أعضاء النادي". وأضاف رشوان في بيان، مساء اليوم الإثنين، "بناء على هذا أصدر رئيس النادي تعليماته للسماح بدخول جميع الأعضاء الصحفيين وأسرهم دون أي قيد اعتبارًا من الآن،

وأكد رشوان إعادة التحاور الجاد والصريح بين مجلس نقابة الصحفيين الجديد بعد انتخابه وبين إدارة نادي الزمالك ورئيسه للتوصل لحل نهائي وقانوني لهذه الأزمة المتكررة. وكان عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أكد الدعم المطلق للصحفيين المعتدى عليهم من أفراد أمن نادي الزمالك، واستخدام