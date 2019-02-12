شكاوى و10 معلومات.. تفاصيل أول أيام توزيع «التابلت»

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وزير التعليم: أول أيام توزيع التابلت يُعَد نقطة انطلاق فعلية وترجمة حقيقية لجهود أشهر طويلة مضت بدأت بحلم اسمه إصلاح التعليم على مستويات عديدة

جدل كبير عاشه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بداية من ديسمبر 2017 عقب إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة وتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى بجودة عالمية «مجانيا» في المدارس الحكومية والخاصة، إذ حدد الوزير أكثر من مرة موعدًا لتوزيع التابلت دون التنفيذ، ما شكك البعض في حقيقة الأمر والجدية في تصريحاته. وبعد طول انتظار، بدأت عملية توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوي في 20 محافظة، اليوم الإثنين، وفق خطوات وإجراءات محددة لضمان وصوله إلى الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة.

فيما شهدت أول أيام التوزيع عددًا من الشكاوى من أولياء الأمور، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بسبب عدم توافر وثيقة التأمين على "التابلت" بمكاتب البريد، وعدم وجود أوامر بتحصيل أموال من المواطنين ببعض المكاتب، الأمر الذي يحول دون إتمام إجراءات تسلم الجهاز، حسب قولهم. 20 محافظة وأعلنت الوزارة توزيع الأجهزة

فيما شهدت أول أيام التوزيع عددًا من الشكاوى من أولياء الأمور، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بسبب عدم توافر وثيقة التأمين على "التابلت" بمكاتب البريد، وعدم وجود أوامر بتحصيل أموال من المواطنين ببعض المكاتب، الأمر الذي يحول دون إتمام إجراءات تسلم الجهاز، حسب قولهم.

20 محافظة

وأعلنت الوزارة توزيع الأجهزة بمحافظات، (الإسماعيلية 7919 جهازا، وبورسعيد 5682، والسويس 4075، ومرسى مطروح 1863، وشمال سيناء 3300، والوادي الجديد 2601، والأقصر 6349).

كما أجري توزيع التابلت في محافظات (وجنوب سيناء 832، والبحر الأحمر 2885، وأسوان 7289، والفيوم 14841، وبنى سويف 16643، وقنا 16353، والإسكندرية 45349، والقاهرة 91572، والمنيا 29854، وأسيوط 24801، وسوهاج 21137، والشرقية 50017، ودمياط 12582).

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وقال وزير التعليم إن اليوم يعَد نقطة انطلاق فعلية وترجمة حقيقية لجهود أشهر طويلة مضت بدأت بحلم اسمه إصلاح التعليم على مستويات عديدة، منها رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي التي بدأت جذريًا فى الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2018-2019.

وأشار شوقي إلى بدء العمل، أيضا، في المدارس المصرية اليابانية والفكر الجديد الذي تعمل به 35 مدرسة فى 21 محافظة مصرية، وتشكل ثروة مصر المعرفية الكبرى المتمثلة فى بنك المعرفة، وما يحتويه من آلاف المراجع والدوريات والمالتي ميديا التعليمية والمعرفية.

10 معلومات

ونشرت صفحة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على "فيسبوك" 10 معلومات عن "التابلت"، بمناسبة أول أيام توزيعه على الطلاب في المدارس، وهي:

1- بدأ توزيع أجهزة التابلت اليوم في 20 محافظة.

2- المحافظات هي: الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وشمال سيناء والوادي الجديد والأقصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والفيوم وبني سويف وقنا والإسكندرية والقاهرة والمنيا وأسيوط وسوهاج والشرقية ودمياط.

3- تُمثل هذه المحافظات المجموعة الأولى وسيتم التوزيع في بقية المحافظات من خلال المديريات تباعًا، طبقًا للخطة الزمنية للوزارة.

4- يتم توزيع التابلت على طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى المعلمين وعدد من العاملين في المديريات التعليمية.

5- يتوجه الطالب وولي الأمر لمكتب البريد المصري لسداد قيمة التأمين على التابلت بقيمة 100 جنيه مصري.

6- يتوجه الطالب وولي الأمر بعد ذلك إلى المدرسة للتوقيع على إقرار استلام الجهاز.

7- يتيح التابلت للطالب مصادر معرفية عديدة من خلال نظام إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري.

8- سوف يتم امتحان طلبة الصف الأول الثانوي على جهاز التابلت.

9- إذا حدث أي عطل أو تلف للتابلت، يتوجه الطالب أولًا إلى متخصص التطوير التكنولوجي في المدرسة، وإذا استمر العطل، على الطالب الاتصال بخدمة العملاء وسوف يرشدون الطالب للخطوات التي لا بد أن يتخذها لحل العطل.

10- هناك خدمة المحادثة المباشرة مع خدمة العملاء.

شكاوى أولياء الأمور

ولم يمر اليوم الأول لتوزيع التابلت بسلام، إذ رصدت غرفة التراكمية الخاصة بثورة أمهات مصر، شكاوى عديدة من أولياء الأمور فيما يخص إجراءات تسليم التابلت، فاشتكت أعداد كبيرة من أولياء الأمور لإدارات تعليمية مختلفة بعد التوجه لاستلام التابلت والإمضاء على تقرير ثم الذهاب إلى مكاتب البريد لدفع مبلغ 100 جنيه قيمة القسط السنوي الأول لوثيقة تأمين التابلت.

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وقالت الغرفة في بيان صحفي: "فور توجه أولياء الأمور إلى مكاتب البريد اكتشفوا أن مكاتب البريد لا تعلم عن وثيقة التأمين أو رقم الإيداع أي شيء وحصلت مكاتب بريد أخرى بتحصيل المبلغ تحت حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم، وبتوجه أولياء الأمور إلى المدارس مرة أخرى اختلفت ردود فعل المدارس مع أولياء الأمور، إذ قال البعض إنه لا يعلم شيئا عن رقم الإيداع أو لحساب من يتم الإيداع".

وطالب البعض الآخر أولياء الأمور بالعودة إلى منازلهم، لحين التأكد من رقم حساب الإيداع، وآخرون رفضوا استلام إيصال الإيداع، وحين عاد أولياء الأمور بالإيصالات مرة أخرى لمكاتب البريد لاسترداد أموالهم رفضت المكاتب رد المبالغ.

وكتبت ناهد سلامة، ولية أمر، عبر صفحة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية المصر"، عبر موقع "فيسبوك"، "من فضلك اقرأ كويس الإقرار.. يعني حندفع 100 جنيه تأمين و4500 في حالة ضياع أو إتلاف التاب، ثانيا بيمضينا على الموافقة على الامتحان على التاب.. طيب لو فشل النظام حيكون من حقنا الاعتراض؟".

أما أمل النموري، فقالت "أنا روحت بنك مصر النهارده علشان أدفع تأمين التابلت، قالوا فين رقم الحساب إللى هتدفعوا عليه سألت في المدرسة يقولوا مش عارفين رقم الحساب".

وبخصوص الصيانة والجودة، قالت "أوشا إبراهيم"، "طب وعيوب الصناعة مش مكتوبة في الإقرار يعني لو عيب صناعة أنا اللي هدفع بردو، الإقرار ده لازم يتكتب صح إحنا بنمضي على إقرار مبهم دا انا لو بشتري تلاجة بيبقي فيها ضمان لمدة خمس سنين التابلت ده لازم يبقي معاه ضمان عشان عيوب الصناعة".

التعليم ترد

وردا على هذه الشكاوى قالت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن إجراءات تسليم "التابلت" تتمثل في دفع مبلغ 100 جنيه، في أقرب مكتب بريد، والحصول على إيصال بالمبلغ، وليس وثيقة التأمين "البوليصة".

وأوضحت خيري، في تصريح صحفي، أن اليوم هو أول أيام تسليم جهاز "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي بشكل رسمي، الأمر الذي يتطلب الكثير من الإجراءات، نظرًا لكثرة عدد الطلاب المتسلمين للجهاز.

وأشارت إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركة سامسونج على "708 آلاف جهاز"، منوهة بالوزارة سترسل أحد موظفيها، إلى بعض مكاتب البريد، للتأكد من التزامهم بإجراءات تسلم قيمة وثيقة "التأمين" على الجهاز، وبحث سبل تسهيل الإجراءات على أولياء الأمور.

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