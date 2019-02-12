إبراهيم أبوكيلة يعلن عدم ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

أعلن إبراهيم أبوكيلة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عدم ترشحه مجددًا لعضوية مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي المقررة في مارس المقبل.

وقال أبو كيلة في بيان له: "أحبائي الغاليين.. حبكم أعز ما أملك، والعلاقة بيني وبينكم علاقة إنسانية وليست لمصلحة أو منصب.. أقسم بالله أنا أكبر من أي منصب.. دخولي النقابة لم يكن سعيًا وراء مصلحة أو منصب.. ولكن لأكون سندًا لكم وفي خدمتكم قدر استطاعتي.. فلا أقبل ولا يصح بعد مظاهرة الحب على الفيس وعلى الخاص وألواتس والاتصال تليفونيًا والحضور شخصيًا لإعلان دعمي وتأييدي.. ورغم إحساسي بأنني أقوى المرشحين حظًا في الانتخابات.. أن أجد واحدًا أو اثنين من المفروض أنهما زملاء يقولون في منشور لهم لا تنتخبوا المنتفعين ويذكر اسمي من بين المنتفعين".

وتابع: "لذلك وبعد الاعتذار لحبايبي اللي أيدوني ودعموني على الفيس والخاص والواتس والتليفون.. أعلن عدم ترشحي في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين.. وهذا قرار نهائي".​