محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي كلف سامح عاشور نقيب المحامين، الإدارة القانونية بالنقابة باستصدار صورة رسمية من الحكم الصادر ضد عضو مجلس النقابة السيد نايف. كما طالب عاشور، في بيان للنقابة، مساء الإثنين، "نايف" بتقديم مذكرة موضحة لما تضمنته الاستغاثة التي نشرها المحامي أسامة عبد المقصود بإحدى الجرائد، تضمنت صدور حكم نهائي بحبسه سنتين مع الشغل وواجب التنفيذ من محكمة جنح كرموز بتاريخ 4 ديسمبر 2018 وفقا لقوله.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد استغاثة محام.. نقيب المحامين يكلف بالتحقق من حكم صدر ضد عضو بالمجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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