محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الإثنين، صرف ستة ملايين جنيه منها أربعة ملايين للأسر الأولى بالرعاية ممن يعولون طلابا بالمراحل التعليمية المختلفة، ومليونان لأصحاب الأمراض المزمنة والظروف الاجتماعية الأخرى.
وأوضح بيان لوزارة الاوقاف مساء اليوم، أن هذا القرار يأتي في إطار رسالة الأوقاف المجتمعية واهتمامها برعاية الطلاب من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، وبمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني.
وأضاف البيان أنه جرى تخصيص ذلك المبلغ من "ميزانية البر" المخصصة للأعمال الاجتماعية وسيتم توزيعه على المستحقين بمختلف محافظات الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأوقاف": تخصيص 6 ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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