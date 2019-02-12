اليوم.. محاكمة مرسي وقيادات الإخوان بـ"اقتحام السجون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام السجون".

وقضت المحكمة- في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام، كما عاقبت 93 متهمًا غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود.

كما قضت بمعاقبة 20 متهمًا حضورياً بالسجن المؤبد، لتأمر محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.