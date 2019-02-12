السيسي: لابد من وصول عائدات التنمية لكل ربوع إفريقيا

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ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، البيان الختامي لقمة الاتحاد الأفريقي في دورتها العادية الثانية والثلاثين، مؤكدا العمل على تعزيز أسس التنمية المستدامة وتمهيد الطريق أمام القارة المزدهرة. وأضاف: "لقد استطعنا تحقيق النجاح الملموس للتعاون الأفريقي، واتفقنا علي أهمية استكمال البنية الاقتصادية والاهتمام بمشاريع إعادة الإعمار والتنمية"، مشيرا إلى دفع مسيرة الاندماج القاري والعمل على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة. وتابع: :"اتفقنا علي ضرورة تهيئة الأوضاع لعودة النازحين إلى ديارهم في أقرب وقت، ولا بد من وصول عائدات التنمية لكل ربوع القارة بشكل عادل".
وأوضح الرئيس السيسي، أن القارة الإفريقية واعدة بالفرص، وحان الوقت لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لإشراك القطاع الإفريقي في مسيرة التنمية.جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي برئاسة عبد الفتاح السيسي، لمناقشة التقارير المقدمة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء اللجان
وأوضح الرئيس السيسي، أن القارة الإفريقية واعدة بالفرص، وحان الوقت لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لإشراك القطاع الإفريقي في مسيرة التنمية.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي برئاسة عبد الفتاح السيسي، لمناقشة التقارير المقدمة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء اللجان الرئيسية للمؤتمر.
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وشارك الرئيس السيسي، في افتتاح أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي، التي تنعقد خلال الفترة من 10-11 فبراير الحالى بأديس أبابا.
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