الأرصاد في طوارئ.. تحذير للمواطنين ورسالة للمسؤولين

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم السبت، نتيجة نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، واضطراب الملاحة البحرية، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس، إذ قال رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور أحمد عبد العال، إن العاصفة التي تضرب البلاد سيصاحبها انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح من 4 - 5 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي.

وأوضح عبد العال، أن السحب الممطرة ستتكاثر على السواحل الشمالية، لتمتد إلى محافظات الوجه البحري، والقاهرة، ومدن القناة، ومناطق من سيناء، وشمال الصعيد، وستكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق. وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الطقس سيكون باردا شمالا، ومائلا للبرودة جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة